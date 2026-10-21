به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره در محدوده سد لتیان، یک صیاد غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد. در این عملیات، پنج قطعه ماهی، یک دستگاه چوب و چرخ ماهیگیری و سایر ادوات صید ضبط شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، متخلف برای طی مراحل قانونی به دادگاه عمومی لواسان ارجاع شد.

کرمی با اشاره به ممنوعیت ماهیگیری در سد لتیان، از شهروندان و گردشگران خواست از هرگونه صید در این محدوده خودداری کنند و با رعایت ضوابط زیست محیطی، در حفاظت از منابع آبزی و تنوع زیستی منطقه مشارکت داشته باشند.