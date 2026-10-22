به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید مهدی حسینی گفت: در این راستا، کارشناسان این اداره کل با حضور در فروشگاه‌های عرضه محصولات گرمایشی، وضعیت انطباق فرآورده‌ها با الزامات استاندارد‌های ملی اجباری مرتبط، از جمله استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۰-۱ بخاری گازی دودکش دار و ۷۲۶۸ بخاری گازی بدون دودکش و ۱-۱۵۶۲ گرم کننده‌های محیط، و همچنین درج نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی را بررسی کردند.

مدیر کل استاندارد خراسان شمالی از شهروندان خواست هنگام خرید وسایل گرمایشی، به وجود و اصالت نشان استاندارد، برچسب مصرف انرژی و اطلاعات درج‌شده روی محصول توجه کنند تا ضمن انتخاب محصولی ایمن و استاندارد، در مصرف انرژی نیز صرفه‌جویی شود.