رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است، اعلام کرد با هرگونه مداخله افراد بدون صلاحیت در امور پزشکی و تهدید سلامت جامعه، برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست قرارگاه نظارت بر سلامت، راهکارهای تقویت نظارت بر ارائه خدمات سلامت، صیانت از حقوق بیماران و بررسی موضوع دریافت هزینه‌های خارج از تعرفه‌های مصوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به ضرورت همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، اظهار داشت که دانشگاه در چارچوب وظایف خود، پیگیری‌های لازم را برای صیانت از سلامت مردم انجام می‌دهد.

وی افزود : رعایت ضوابط و تعرفه‌های مصوب، در کنار شفافیت در دریافت هزینه‌ها، از حقوق اصلی بیماران و الزامات نظام سلامت است.

دکتر هاشمی با تأکید بر جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به فرآیند ارائه خدمات، تصریح کرد : اقدامی که سلامت مردم را تهدید کند، قابل اغماض نیست و در چارچوب قانون با آن برخورد می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، دستگاه قضایی و مجموعه‌های نظارتی برای افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.

در این نشست، دکتر امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گزارشی از اقدامات اداره نظارت و روند رسیدگی به تخلفات ارائه داد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، مدیرکل بازرسی استان و معاون اجتماعی دادگستری فارس با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان، بر استمرار نظارت‌ها و برخورد قانونی با تخلفات حوزه سلامت تأکید کردند.