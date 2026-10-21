هواشناسی بوشهر رشد ابر، بارش پراکنده باران، وزش باد و رعدوبرق را برای برخی مناطق استان پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه در ساعت‌هایی (بیشتر ظهر تا اوایل شب) در برخی نقاط استان بیشتر در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان، رشد ابر و وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است.

زهرا راستگو افزود: همچنین روز شنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وقوع ناپایداری جوی تا بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

به گفته راستگو، فردا در بندر بوشهر مد اول دریا ساعت ۰۳:۴۱ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۱:۱۳، مد دوم ساعت ۱۷:۴۱ و جزر دوم ساعت ۲۲:۵۳ دقیقه رخ خواهد داد.