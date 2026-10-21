۱۱ درصد از مدیران ارشد آذربایجان غربی بانوان هستند
در دیدار استاندار با رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور مطرح شد؛ بیش از ۱۱ درصد از مدیران ارشد آذربایجان غربی را بانوان تشکیل میدهند.
رضا رحمانی افزود: در آذربایجان غربی سه فرماندار خانم منصوب شده و از سویی برای پست مدیرکل فنی و حرفهای استان نیز روز گذشته یک خانم نصب شد.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز در این دیدار گفت: به لحاظ تعداد پستهای خانمها در مدیریتهای ارشد آذربایجان غربی ۱۱ درصد مدیران استان از خانمها هستند که وضعیت خوبی است.
خانم پروین داد اندیش افزود: در استانها به طور متوسط سه درصد مدیران ارشد از خانمها هستند که وضعیت آذربایجان غربی از این جهت بسیار مطلوب است.