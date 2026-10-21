در دیدار استاندار با رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور مطرح شد؛ بیش از ۱۱ درصد از مدیران ارشد آذربایجان غربی را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با خانم پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور گفت: در استان از ظرفیت بانوان در مدیریت ارشد استفاده بسزایی شده است.

رضا رحمانی افزود: در آذربایجان غربی سه فرماندار خانم منصوب شده و از سویی برای پست مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان نیز روز گذشته یک خانم نصب شد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز در این دیدار گفت: به لحاظ تعداد پست‌های خانم‌ها در مدیریت‌های ارشد آذربایجان غربی ۱۱ درصد مدیران استان از خانم‌ها هستند که وضعیت خوبی است.

خانم پروین داد اندیش افزود: در استان‌ها به طور متوسط سه درصد مدیران ارشد از خانم‌ها هستند که وضعیت آذربایجان غربی از این جهت بسیار مطلوب است.