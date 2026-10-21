رئیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که میتواند با اتکا به آنها نقش مؤثرتری در پیشرفت علمی، توسعه خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به تحقق ۱۳۰ درصدی منابع پیش بینی شده این نهاد در سال ۱۴۰۴ گفت: ۶۷ درصد منابع جهاددانشگاهی از محل درآمد‌های فعالیت‌های تخصصی آموزشی و پژوهشی تأمین شده است و این دستاورد حاصل تلاش جهادگران در سراسر کشور است.

علی منتظری در آئین کلنگ زنی مجتمع پزشکی و آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: با وجود شرایط دشوار جنگ‌ها و حوادث دی‌ماه منابع پیش بینی شده جهاد دانشگاهی در این سال به میزان ۱۳۰ درصد تحقق یافته است.

وی افزود: حدود ۳۳ درصد منابع جهاد دانشگاهی از محل منابع عمومی و ۶۷ درصد دیگر حاصل از فعالیت‌ها و درآمد‌های اختصاصی این نهاد بوده است که نتیجه تلاش جهادگران در حوزه‌های خدمات تخصصی و آموزش و پژوهش به شمار میرود در این میان حوزه پژوهش به دلیل قرارداد‌های منعقد شده سهم قابل توجهی در تأمین منابع داشته است.

همراهی دولت و مجلس با جهاد دانشگاهی

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر حمایت‌های دولت و مجلس از این نهاد بیان کرد: خوشبختانه همراهی مناسبی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس با جهاد دانشگاهی وجود دارد.

منتظری ادامه داد: امروز فضای مناسبی برای انجام کار‌ها و مأموریت‌های بزرگ در جهاددانشگاهی فراهم شده است. ما منتظر نمی‌مانیم تا مأموریتی به ما واگذار شود بلکه هر جا احساس کنیم ظرفیتی برای خدمت و انجام کاری ضروری وجود دارد، برای ورود به عرصه پیش قدم می‌شویم.

ضرورت باور به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی

وی با اشاره به تصویب نقش جهاددانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور، تصریح کرد: جهادگران باید به توانمندی‌های خود باور داشته باشند و افق دیدشان را نسبت به آینده گسترش دهند. جهاد دانشگاهی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که میتواند با اتکا به آنها نقش مؤثرتری در پیشرفت علمی، توسعه خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه ایفا کند.

رئیس جهاد دانشگاهی مراکز خدمات تخصصی و آموزشی این نهاد را از مهمترین نقاط ارتباط مستقیم با مردم دانست و گفت: این مراکز محل مراجعه و تماس مردم با جهاددانشگاهی هستند و ضروری است از همان بدو ورود مراجعه کنندگان با احترام تکریم و مسئولیت پذیری با آنان برخورد شود؛ چراکه کیفیت این ارتباط بخش مهمی از هویت و اعتبار جهاد دانشگاهی را شکل میدهد.

توجه به مناطق محروم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای

منتظری با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی و احداث طرح‌های جدید باید نیاز‌های مناطق کم برخوردار نیز مورد توجه قرار گیرد تا توسعه زیر ساخت‌های پزشکی آموزشی و خدماتی بتواند به بهبود دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح‌های توسعه‌ای جهاددانشگاهی از جمله مجتمع پزشکی و آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در مشهد زمینه گسترش خدمات تخصصی و آموزشی و تقویت ارتباط این نهاد با مردم را فراهم کند.