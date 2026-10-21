به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل ، سخنگوی وزارت صحت عامه (بهداشت) افغانستان گفت: آمار‌ها حاکی از کاهش معنادار آمار بیماران مبتلا به فشار روحی ـ روانی به ویژه در پنج سال اخیر است.

شرافت زمان امرخیل در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در کابل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دوران اشغال ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان چه میزان فشار روحی روانی بر مردم این کشور وارد شده بود؟ افزود: در سال ۲۰۱۴ که کشورمان درگیر اشغالگری و جنگ بود ۴۷ درصد مردم کشورمان با فشار‌های روحی ـ روانی رو‌به‌رو بودند و این امر تاثیرات گوناگونی بر روان مردم گذاشته بود.

وی درباره تاثیر امنیت نسبی برقرار شده در پنج سال اخیر بر روح و روان مردم افغانستان گفت: ما سال گذشته در بررسی آمار‌ها متوجه شدیم که حدود ۲ میلیون نفر به مراکز بهداشت و سلامت ما به سبب مسایل ناشی از فشار‌های روحی ـ روانی مراجعه کرده‌اند که آمار‌های امیدوار کننده‌ای در کاهش این فشار‌ها به حساب می‌آید.

بر اساس گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر، اشغالگری و جنگ در افغانستان همچنان موجب التیام نیافتن زخم‌های روانی، وقوع چرخه‌های خشم، بی‌اعتمادی، کاهش همدلی و میل به انتقام‌جویی در سطح جامعه شده است.

از هم پاشیدگی نهاد خانواده به سبب مهاجرت اعضای خانواده از دیگر عوارض اشغال افغانستان است که برخی منابع به آن اشاره کرده‌اند.