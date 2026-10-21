به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره ورزش و جوانان آباده گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، همایش ویژه بانوان در رشته آمادگی جسمانی با هدف آشنایی با رشته‌های نوین ورزشی برگزار شد.

فرخی افزود: این همایش با محوریت معرفی رشته‌های جدید مانند ایروبیک، تی‌آر‌ایکس TRX) و پیلاتس برای بانوان این شهرستان برنامه ریزی شده است تا علاقه‌مندان بتوانند با این رشته‌ها آشنا شوند و در صورت تمایل در دوره‌های آموزشی شرکت کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.