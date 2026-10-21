

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مسابقات از تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری با حضور ۱۸ تیم از مناطق مختلف کشور با میزبانی شهر اراک برگزار خواهد شد.

بر اساس قرعه‌کشی گروه دوم مسابقات هندبال ساحلی نونهالان قهرمانی کشور ، ۹ تیم در دو گروه A و B به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

گروه‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: گنبد کاووس - شهرداری مجومرد (یزد) - ایلام - ارومیه - مرکزی

گروه B: چهارمحال و بختیاری - همدان - سنندج - قم

پس از پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اول تا چهارم هر دو گروه، به صورت ضربدری با تیم‌های اول تا چهارم گروه دیگر مسابقه می‌دهند تا تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شود.

برنامه دیدار‌های روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵

گنبد کاووس - ارومیه

شهرداری مجومرد - ایلام

چهارمحال و بختیاری - قم

همدان - سنندج

مرکزی - ایلام

گنبد کاووس - شهرداری مجومرد

همدان - قم

چهارمحال و بختیاری - سنندج

ارومیه - شهرداری مجومرد

مرکزی - گنبد کاووس

گفتنی است؛ رقابت‌های گروه دوم مسابقات هندبال ساحلی نونهالان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) تا ۱ آبان در اراک ادامه دارد.