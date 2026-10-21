به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این که این استان با سه کشور هم مرز است که ظرفیت‌های کم نظیر آن را نشان می‌دهد گفت: سال گذشته بیش از ۱۹ میلیارد دلار در استان ترانزیت انجام شده و امسال تا به حال بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات کالا از استان انجام شده است.

رضا رحمانی با تاکید بر این که استان آماده است تا تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با استاندارد را خصوصا در مرز‌ها تکمیل کند افزود: انتظار ما این است که فعالیت‌های استاندارد کالا‌ها در استان انجام شود و برای این منظور مجبور به رفتن به تهران نباشیم.

او با اشاره به این که ظرفیت‌های دانشگاهی نیز آمادگی خود را برای تجهیز آزمایشگاه‌های استان اعلام کرده‌اند ادامه داد: تولید کنندگان باید در گرفتن استاندارد کالا‌ها و تجهیزات خود با مشکلی مواجه نباشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این دیدار با بیان این که ماندگاری کالا‌ها را در مرز‌ها به حداقل رساندیم گفت: توانستیم مدت ماندگاری کالا‌ها در مرز‌ها را از ۷ و نیم روز به ۳ و نیم روز کاهش دهیم.

فرزانه انصاری با اشاره به این که کالا‌های اساسی در مرز‌های کشور کمتر از ۵۲ ساعت ترخیص می‌شوند خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم بروکراسی‌های اداری و سامانه‌ها را به حداقل برسانیم و ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرکات مرزی را در اولویت قرار داده‌ایم.