به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، امینی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: مردم استان سال گذشته نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کردند و در کنار این مشارکت ارزشمند، بیش از پنج برابر این مبلغ نیز از سوی ستاد دیه کشور در قالب تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض تأمین شد.

وی افزود: با اتکا به این منابع و همراهی دستگاه‌های مرتبط، بیش از ۱۷۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

مدیرکل زندان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون حدود ۸۰ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شده‌اند؛ با این حال، همچنان ۳۶۰ نفر در زندان‌های استان در انتظار فراهم‌شدن شرایط آزادی هستند و چشم امید به کمک‌های مردمی، خیران و همکاری سایر بخش‌ها دارند.

امینی با اشاره به میزان بدهی این زندانیان گفت: مجموع بدهی اعلام‌شده برای این افراد حدود پنج همت است؛ اما بخش عمده این رقم از طریق ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه اعسار و مساعدت دستگاه قضایی، قابل مدیریت و حل‌وفصل است.