مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تهران حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان جهت ایجاد انگیزه و روحیه ملی پوشان مازندرانی در اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در کمپ کشتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تهران حضور یافت و با رئیس فدراسیون و ملی پوشان بویژه کشتی گیران مازندرانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه مازندران قطب کشتی کشور است و بیشتر ملی پوشان کشتی اهل مازندران هستند، گفت: در همین اردوی تیم ملی کشتی آزاد ۹ نفر و در کشتی فرنگی نیز ۳ نفر اهل مازندران هستند.

علیرضا دبیر با بیان اینکه خدا را شکر مازندران کشتی گیران بسیار خوب و فهمیده‌ای دارد، افزود: با حضور مربیان باتجربه و سازنده سالها، نسل‌های کشتی مازندران پایدار و مستحکم خواهد بود.

وی گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران به خوبی توانسته ورزش مازندران را مدیریت کند و مدیر برتر ورزش کشور را هم به خود اختصاص دهد.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه تصریح کرد: کشتی در خون و رگ مردم مازندران است و این ورزش مختص مردم خطه مازندران است.

وی تنها مشکل ورزش مازندران را نبود سالن استاندارد کشتی در استان اشاره کرد و افزود: با همت مسئولان شاهد سالن‌های مجهز با تجهیزات کامل در شهر‌های استان مازندران باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز از زحمات دبیر در فدراسیون تقدیر و تشکر کرد و گفت: فدراسیون کشتی با مدیریت خوب دبیر در جهان یکه تازی می‌کند و شاهد اتفاقات بسیار خوب در این فدراسیون هستیم.

بریمانی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم در مسابقات جهانی قرقیزستان، ملی پوشان مدال‌های خوبی کسب کنند و برای مردم ایران افتخارآفرین باشند.

وی با بیان اینکه در مازندران مشکل کمبود سالن ورزشی و زیر ساختی داریم، افزود: مازندران نقش بسزایی در افتخارات ورزش کشور دارد و قطعنا اعتبار و بودجه ورزش مازندران باید با دیگر استان‌ها تفاوت داشته باشد.

گفتنی است در پایان این نشست صمیمی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با همراهی رئیس فدراسیون کشتی و کشتی گیران بر مزار شهید خوشنام فدراسیون کشتی حضور یافتند.