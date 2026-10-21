به گزارش خبرگزاری صدا و سمیای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده بود گفت : موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و مأموران پس از بررسی‌های تخصصی و هماهنگی قضائی، متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات پلیس به اتهامات انتسابی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.