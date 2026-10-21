به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نوراله موالی‌زاده با اشاره به آغاز برداشت چای ترش در شهرستان کارون از امروز، ۲۹ مهرماه، اظهار داشت: عملکرد چای ترش در شهرستان حدود ۲ تن در هکتار است و کشت این محصول با استفاده از ارقام بومی و محلی انجام می‌شود.

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وی با بیان اینکه عملیات برداشت تا ۲۰ آبان‌ماه امسال ادامه خواهد داشت، افزود: روستا‌های علوه، غزاویه بزرگ و شیلات از مناطق کشت این محصول در شهرستان کارون هستند.

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موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این محصول بیان کرد: چای ترش تولیدی توسط کشاورزان در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به روش سنتی به فرآورده‌هایی مانند لواشک، شربت و مربا تبدیل می‌شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون می‌گوید: این مدیریت طی سه سال متوالی با توزیع رایگان بذر چای ترش، از توسعه کشت این محصول و حمایت از بهره‌برداران پشتیبانی کرده است.