اجلاس بین‌المللی ترنگانو ۲۰۲۶ با محوریت فلسطین، همبستگی انسانی و بین‌المللی، عدالت و حمایت از مردم فلسطین با هدف زنده نگه‌داشتن مسئله فلسطین در افکار عمومی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در نشست نخبگانی و میزگرد تخصصی اجلاس برگزار شد، فلسطین را فراتر از یک مسئله سیاسی یا جغرافیایی و مرتبط با کرامت انسانی، عدالت و وجدان عمومی دانست.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره کرامت فرزندان آدم، عدالت و حمایت از مستضعفان، بر مسئولیت جامعه جهانی در برابر رنج مردم فلسطین تأکید کرد. ارزانی همچنین ابتکار امام خمینی (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز جهانی قدس را تلاشی برای زنده نگه‌داشتن مسئله قدس و جلب توجه جهانی به حقوق مردم فلسطین معرفی کرد.

ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان و پرهیز از فرقه‌ای‌کردن مسئله فلسطین، از دیگر محور‌های سخنان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. وی همچنین بر ظرفیت همکاری ایران و مالزی در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و انسان‌دوستانه تأکید کرد و نقش جوانان، دانشگاهیان، رسانه‌ها و نهاد‌های انسانی را در آموزش تاریخ فلسطین، آگاهی‌بخشی و حمایت‌های انسان‌دوستانه مهم ارزیابی کرد.

در این میزگرد، نمایندگانی از فلسطین، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اندونزی، تاجیکستان، مالزی و تایلند حضور داشتند. سخنرانی ارزانی در کنار دیدگاه‌های دیگر سخنرانان، زمینه طرح دیدگاه‌های متنوع درباره مسئله فلسطین و راه‌های تقویت همبستگی و همکاری بین‌المللی را فراهم کرد.

در اجتماع عمومی اجلاس در ورزشگاه ایالتی ترنگانو، حبیب‌رضا ارزانی و دیگر سخنرانان درباره فلسطین سخنرانی کردند. سخنان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این بخش بر جنبه انسانی و اخلاقی مسئله فلسطین متمرکز بود.

وی تأکید کرد که فاصله جغرافیایی و تفاوت زبان، قومیت یا مذهب نباید مانع همدلی و دفاع از عدالت شود. همچنین از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم فلسطین را به آگاهی‌رسانی، آموزش، حمایت حقوقی و کمک‌های انسان‌دوستانه پیوند دهد.

در این مراسم، محمد خلیل عبدالهادی نیز پنج مسیر عملی برای تقویت حمایت از فلسطین را شامل وحدت دیپلماتیک، همکاری اقتصادی، فعالیت رسانه‌ای و مستندسازی، آموزش نسل جوان و هماهنگی کمک‌های انسان‌دوستانه و بازسازی مطرح کرد.

وی تأکید داشت که دفاع از مردم فلسطین نباید در حد شعار، نشست یا بیانیه باقی بماند، بلکه باید به سیاست‌ها، همکاری‌ها و اقدام‌های ملموس تبدیل شود.

محمد زلخیری نگه، مدیر آکادمی علوم دینی ترنگانو و مدیر برنامه اجلاس، نیز فلسطین را مسئله‌ای مرتبط با انسانیت، عدالت و وجدان جهانی توصیف کرد و بر ضرورت نمود یافتن همبستگی در اقدام‌هایی مانند کمک‌های انسان‌دوستانه، آگاهی‌بخشی، حمایت‌گری و همکاری مستمر تأکید داشت.

کاروان موتورسواران یکی از جلوه‌های مردمی اجلاس بود. بنا بر اطلاعات ارائه‌شده، چند هزار موتورسوار با پرچم‌های فلسطین در مسیر‌هایی در ایالت ترنگانو و شهر کوالا ترنگانو حرکت کردند و همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام داشتند.

این کاروان روز ۱۶ اکتبر به‌سوی ورزشگاه ایالتی حرکت کرد. برگزارکنندگان پیش‌تر برای کاروان «Ride for Palestine» حضور دست‌کم هزار موتورسیکلت و برای گردهمایی عمومی مشارکت ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر را هدف‌گذاری کرده بودند. این برنامه با استقبال مردم روبه‌رو شد و پیام اجلاس را از سالن‌های کنفرانس به فضای عمومی شهر انتقال داد.

برنامه‌های اجلاس ترنگانو در چهار محور افتتاحیه رسمی، گفت‌وگوی نخبگانی و علمی، اجتماع عمومی و حرکت مردمی کاروان موتورسواران برگزار شد و زمینه ارتباط با شخصیت‌های دانشگاهی، دینی، اجتماعی و شرکت‌کنندگان بین‌المللی را فراهم کرد.

سخنان حبیب‌رضا ارزانی بر پیوند میان فلسطین، عدالت، کرامت انسانی، آموزه‌های قرآنی و وحدت اسلامی تأکید داشت. همچنین، محور‌های مطرح‌شده از سوی مقام‌های محلی و برگزارکنندگان بر ضرورت تبدیل همبستگی به اقدام مستمر از طریق دیپلماسی، رسانه، آموزش، همکاری اقتصادی و حمایت‌های انسان‌دوستانه دلالت داشت.

این برنامه فرصتی برای حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یک گردهمایی بین‌المللی و تقویت ارتباط با شخصیت‌های علمی، دینی و اجتماعی منطقه فراهم کرد و نشان داد که حمایت از فلسطین در ترنگانو، علاوه بر سخنرانی‌ها، در قالب نشست‌های تخصصی و مشارکت عمومی نیز بروز یافته است.