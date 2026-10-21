مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه رایگان خدمات پایه دندانپزشکی به مادران باردار و دارای کودک زیر ۲ و کودکان زیر ۱۴ سال در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا قربانی، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به برنامه‌های هفته پویش سلامت دهان و دندان در برنامه روی خط خبر اظهار کرد: در این هفته، علاوه بر فرهنگ‌سازی و تأکید بر رعایت بهداشت دهان و دندان، برنامه‌های پیشگیرانه‌ای مانند وارنیش فلوراید در مدارس آغاز شده است و خدمات دندانپزشکی برای گروه‌های هدف در مراکز بهداشتی و درمانی کشور ارائه می‌شود.

وی افزود: ارجاعات دانش‌آموزان از مدارس به مراکز بهداشتی و درمانی نیز در دستور کار قرار دارد و در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، مادران باردار، مادران دارای کودک زیر دو سال و کودکان زیر ۱۴ سال می‌توانند از خدمات بسته پایه سلامت دهان و دندان به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.

ارائه خدمات با تعرفه دولتی در شهر‌ها

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درباره تفاوت ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی گفت: خدمات پایه برای گروه‌های هدف در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر رایگان است؛ اما در شهر‌ها نیز خدمات با تعرفه دولتی و با استفاده از پوشش بیمه‌ای ارائه می‌شود و حدود ۳۰ درصد هزینه‌ها را افراد پرداخت می‌کنند.

قربانی با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در بسته پایه سلامت دهان و دندان تصریح کرد: کشیدن و پر کردن دندان، جرم‌گیری و خدمات پیشگیرانه از جمله این خدمات است.

وی درباره محل دریافت خدمات نیز گفت: این خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت دارای واحد دندانپزشکی ارائه می‌شود و مردم می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی منطقه محل سکونت خود، مراکز دارای دندانپزشک را شناسایی و انتخاب کنند.

تلاش برای استقرار دندانپزشک در مناطق فاقد خدمات

قربانی با تأکید بر تداوم برنامه‌های سلامت دهان و دندان اظهار کرد: این برنامه محدود به هفته پویش سلامت دهان و دندان نیست و سال‌هاست در حال اجراست؛ با این حال، وزارت بهداشت در تلاش است با تقویت تجهیزات و تأمین مواد مورد نیاز و همچنین استقرار دندانپزشک در مناطقی که با کمبود نیروی متخصص مواجه‌اند، کیفیت و دسترسی به خدمات را افزایش دهد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان‌های دندانپزشکی افزود: وظیفه اصلی معاونت بهداشت، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش نیاز مردم به درمان‌های پرهزینه است. به همین منظور، آموزش مسواک زدن در مدارس و اجرای برنامه وارنیش فلوراید در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز ارائه خدمات درمان ریشه در برخی مراکز منتخب

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه درمان ریشه در بسته پایه خدمات دندانپزشکی قرار ندارد، گفت: با وجود این، ارائه این خدمت در برخی مراکز منتخب با تعرفه دولتی آغاز شده است.

وی با اشاره به تجربه مرکز حضرت محمد در رودهن اظهار کرد: ارائه خدمات درمان ریشه در این مرکز با استقبال قابل توجه مردم روبه‌رو شده و افزایش مراجعه‌کنندگان، ضرورت توسعه این خدمات را نشان می‌دهد.

قربانی افزود: برنامه‌ریزی برای تجهیز مراکز ارجاعی در نظام ارجاع و پزشکی خانواده در حال انجام است تا بیمارانی که به درمان ریشه نیاز دارند، بتوانند از خدمات مناسب برخوردار شوند و از کشیدن دندان تا حد امکان جلوگیری شود.

فعالیت ۳۴۰۰ مرکز بهداشتی در کشور

وی با اشاره به دسترسی مردم مناطق محروم و روستایی به خدمات اولیه سلامت دهان و دندان گفت: در حال حاضر حدود سه‌هزار و ۴۰۰ مرکز در شبکه بهداشت کشور فعال است که حدود دو هزار و ۵۰۰ مرکز آن در مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر قرار دارد.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه دسترسی به خدمات اولیه در این مناطق فراهم شده است، افزود: با وجود این، کمبود‌هایی در برخی مناطق وجود دارد که وزارت بهداشت از آنها آگاه است و برای رفع این مشکلات تلاش می‌کند.

آموزش و پیشگیری از دوران بارداری تا سال‌های مدرسه

قربانی با اشاره به نقش مراقبان سلامت، بهورزان و نیرو‌های بهداشتی در ارتقای سلامت دهان و دندان اظهار کرد: آموزش و مراقبت‌های اولیه از دوران بارداری مادر آغاز می‌شود و پس از تولد کودک نیز در جریان پایش رشد، واکسیناسیون و مراجعه به مراکز بهداشتی ادامه می‌یابد.

وی افزود: آموزش بهداشت دهان و دندان، استفاده از مسواک انگشتی برای کودکان و اجرای برنامه وارنیش فلوراید در سنین سه تا شش سال از جمله اقداماتی است که در شبکه بهداشت انجام می‌شود. همچنین مراقبان سلامت مدارس و تکنسین‌های سلامت دهان در مدارس، آموزش‌ها و خدمات پیشگیرانه را ارائه می‌کنند.

تدوین برنامه گسترش خدمات دندانپزشکی با تعرفه دولتی

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای دندانپزشکی و محدودیت پوشش بیمه‌ای این خدمات گفت: درمان‌های دندانپزشکی در بسیاری از کشور‌ها از خدمات پرهزینه محسوب می‌شود و به دلیل شیوع بالای بیماری‌های دهان و لثه، پوشش کامل آنها از طریق بیمه با چالش‌هایی روبه‌روست.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت باید با فراهم کردن خدمات پایه و دولتی به‌صورت رایگان یا با سهم پرداختی اندک، امکان دسترسی مردم به درمان‌های ضروری را افزایش دهد. از سوی دیگر، هزینه مواد دندانپزشکی نیز از سال گذشته تا امسال حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته و این موضوع ارائه خدمات را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

قربانی از تدوین سندی برای سطح‌بندی خدمات سلامت دهان و دندان خبر داد و گفت: در این برنامه، ارائه خدمات از سطح صفر، شامل مراقبت‌های خانواده، تا سطح سه، شامل خدمات تخصصی مانند ایمپلنت، در شبکه بهداشت با تعرفه دولتی پیش‌بینی شده است. این سند در حال نهایی شدن در وزارت بهداشت است و گفت‌و‌گو‌هایی نیز با مجلس برای تأمین بودجه مورد نیاز آن در جریان است.

ضرورت پیشگیری از بی‌دندانی در سالمندان

وی با اشاره به هزینه‌های پرداختی مردم برای خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: دندانپزشکی یکی از حوزه‌هایی است که بار مالی قابل توجهی به خانوار‌ها تحمیل می‌کند و توسعه خدمات دولتی و پیشگیرانه برای کاهش این فشار ضروری است.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت افزود: بر اساس آمار مورد اشاره، بیش از نیمی از افراد بالای ۶۵ سال کاملاً بی‌دندان هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند سلامت عمومی، تغذیه و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

قربانی تأکید کرد: برای حفظ دندان‌های طبیعی و کاهش هزینه‌های درمان، باید توسعه خدمات را از گروه‌های هدف کوچک‌تر و سنین پایین‌تر، به‌ویژه دانش‌آموزان، آغاز کرد و در کنار آن، دسترسی به درمان‌های مورد نیاز را نیز افزایش داد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته پویش سلامت دهان و دندان گفت: این فعالیت‌ها در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت و هدف نهایی، فراهم کردن شرایطی برای داشتن نسلی از کودکان ایرانی بدون پوسیدگی دندان است.