روح‌الله رستمی، نماینده کشورمان در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به نشان نقره رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روح‌الله رستمی، دارنده دو مدال طلای پارالمپیک، در رقابت با یان پان‌پان، قهرمان نامدار چینی، با اختلاف تنها یک کیلوگرم به مدال نقره دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا رسید. هر دو وزنه‌بردار در حرکت چهارم و اضافه خود رکورد بازی‌ها را شکستند.

روح‌الله رستمی در رقابت‌های دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان در سومین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر، به مصاف حریفان خود رفت و پس از رقابتی نزدیک با نماینده چین، روی سکوی دوم ایستاد.

این مسابقه از آن جهت اهمیت ویژه‌ای داشت که دو قهرمان بزرگ پارالمپیک رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند؛ رستمی با دو طلای پارالمپیک توکیو و پاریس و یان پان‌پان با دو طلای همین بازی‌ها.

پرچمدار کاروان ایران که سابقه قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ و نایب‌قهرمانی هانگژو ۲۰۲۲ را نیز دارد، مسابقه را با پرس موفق وزنه ۲۳۲ کیلوگرمی آغاز کرد. او در حرکت دوم ۲۳۷ کیلوگرم و در حرکت سوم ۲۳۹ کیلوگرم را نیز با موفقیت ثبت کرد.

در سوی دیگر، یان پان‌پان از چین که طلای پارالمپیک توکیو را در دسته ۹۷ کیلوگرم و طلای پاریس را در دسته ۸۸ کیلوگرم کسب کرده بود، هر سه حرکت اصلی خود با وزنه‌های ۲۳۳، ۲۳۸ و ۲۴۰ کیلوگرم را با موفقیت پشت سر گذاشت.

رقابت نزدیک دو وزنه‌بردار در حرکت چهارم و اضافه نیز ادامه یافت؛ جایی که هر دو موفق شدند رکورد بازی‌های پاراآسیایی را ارتقا دهند. در نهایت، یان پان‌پان با رکورد ۲۴۴ کیلوگرم مدال طلا را به دست آورد و رستمی با ثبت ۲۴۳ کیلوگرم، تنها با یک کیلوگرم اختلاف به مدال نقره رسید.

نماینده سوریه نیز با رکورد ۲۰۸ کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.