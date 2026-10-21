به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه به روش موبایل‌قاپی از رانندگان خودرو‌های عبوری در بزرگراه‌های حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۹ مرزداران، تیم عملیات این کلانتری شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی اظهارات مالباختگان و استخراج مشخصات ظاهری متهمان، اطلاعات به‌دست‌آمده را در اختیار واحد‌های گشتی قرار دادند و گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس در بزرگراه‌های محدوده را افزایش دادند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران هنگام گشت‌زنی و پایش بزرگراه شیخ فضل‌الله، دو متهم را سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت در حالی مشاهده کردند که تلفن همراه راننده یک دستگاه پژو پارس را سرقت کرده بودند. مأموران بلافاصله با استفاده از اصل غافلگیری وارد عمل شدند و هر دو متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد موتورسیکلت مورد استفاده متهمان نیز سرقتی است. این دو نفر پس از دستگیری به سرقت تلفن همراه با شیوه موبایل‌قاپی اعتراف کردند و ارتکاب ۱۲ فقره سرقت به همین روش به آنها نسبت داده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده تشکیل شده و تحقیقات با هدف شناسایی سایر مالباختگان و بررسی جرائم احتمالی دیگر ادامه دارد.