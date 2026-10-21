معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه معوق کارگران برای کارفرمایانی که در پی جنگ‌های اخیر، موفق به ارسال فهرست یا پرداخت حق بیمه کارکنان خود نشدند فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد محمدی قره‌باغ، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با حضور در برنامه روی خط خبر با اشاره به مشکلات کارفرمایان و بیمه‌شدگان در پی عدم ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه گفت: پیش از این، کارگران برای احقاق حقوق بیمه‌ای خود ناچار بودند از طریق ادارات کار، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف یا کمیته‌های ادعای سابقه تأمین اجتماعی اقدام به پرداخت حق بیمه کنند؛ فرآیندی که ممکن بود بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول بینجامد.

وی افزود: برای تسهیل امور کارفرمایان و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، شرایطی فراهم شده است تا کارفرمایان بتوانند فهرست‌های معوق حق بیمه را با سهولت بیشتری ارسال کنند و بیمه‌شدگان نیز از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند.

بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم تاخیر

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حق بیمه‌های معوق گفت: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و ثبت درخواست، فهرست معوق کارکنان خود را در سامانه این سازمان بارگذاری کنند.

به گفته محمدی قره‌باغ، در این فرآیند، برای ماه‌هایی که فهرست حق بیمه ماه قبل و بعد از آن در سازمان ثبت شده است، نیازی به ارائه مدارک اضافی از سوی کارفرما نیست و امکان ثبت و ارسال فهرست معوق با سهولت بیشتری فراهم شده است.

وی از بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم تأخیر در پرداخت حق بیمه خبر داد و گفت: پس از ثبت فهرست معوق، مبلغ حق بیمه و جرایم مربوط محاسبه می‌شود و کارفرما می‌تواند با هماهنگی شعب تأمین اجتماعی، نسبت به پرداخت بدهی به‌صورت یکجا یا در قالب اقساط اقدام کند.

تسهیل بازنشستگی بیمه‌شدگان

محمدی قره‌باغ با تأکید بر اهمیت این تسهیلات برای افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، گفت: در مواردی که به دلیل ارسال نشدن فهرست حق بیمه، سوابق بیمه‌ای افراد ناقص مانده است، این امکان فراهم شده تا با ارسال فهرست‌های معوق از سوی کارفرما، سوابق بیمه‌ای آنان تکمیل شود و در صورت احراز شرایط قانونی، روند برقراری مستمری بازنشستگی با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی ادامه داد: این تسهیلات علاوه بر کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، برای سایر کارگاه‌ها نیز با رعایت شرایط اعلام‌شده قابل استفاده است. کارگاه‌های زیر و بالای ۵۰ نفر نیز می‌توانند پیش از صدور بیلان مربوط به کارگاه، برای تعیین تکلیف فهرست‌های معوق خود اقدام کنند.

نحوه پیگیری کسری سوابق بیمه‌ای

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه پیگیری اختلافات مربوط به سوابق بیمه‌ای گفت: بیمه‌شدگانی که با کسری سابقه مواجه هستند، می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی، فرم ادعای سابقه را تکمیل و مستندات مربوط به اشتغال و دریافت حقوق را ارائه کنند.

وی افزود: پس از بررسی و احراز اشتغال بیمه‌شده، موضوع به کارفرما ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض کارفرما، پرونده در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بررسی خواهد شد. پس از تأیید و پرداخت حق بیمه، سابقه مربوط در سوابق بیمه‌ای کارگر منظور می‌شود.

محمدی قره‌باغ در پایان از کارفرمایان خواست با توجه به فرصت باقی‌مانده، در اسرع وقت برای ارسال فهرست‌های معوق و پرداخت حق بیمه کارکنان اقدام کنند تا بیمه‌شدگان، به‌ویژه متقاضیان بازنشستگی و دریافت تعهدات کوتاه‌مدت، بتوانند به‌موقع از خدمات و مزایای قانونی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.