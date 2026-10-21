به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با کسب امتیاز ۹۹.۲۱ در ارزیابی عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، رتبه نخست را در میان ۳۲ مدیریت درمان تأمین اجتماعی کشور به دست آورد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، در جلسه کمیته ارزیابی عملکرد مدیریت درمان گفت: بر اساس نتایج ارزیابی معاونت‌ها و ادارات کل ستادی سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد مدیریت‌های درمان تأمین اجتماعی در شاخص‌های مرتبط با مزایای انگیزشی سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با کسب امتیاز ۹۹.۲۱، جایگاه نخست کشور را از آن خود کرد.

علی ترک افزود: نتایج نهایی این ارزیابی طی مکاتبه اداری با امضای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است.

تأکید بر تداوم بهبود فرایند‌ها و ارتقای رضایتمندی مراجعان

وی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه برتر و بهبود مستمر عملکرد، افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعان را از اولویت‌های مهم مدیریت درمان استان برشمرد و خواستار توجه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فرایند‌های ارائه خدمات تشخیصی و درمانی شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان همچنین بر تداوم پایش و پیگیری برنامه‌های مصوب سال ۱۴۰۵ در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و از رؤسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواست با تقویت نظارت مؤثر، بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت همه کارکنان، زمینه تعالی خدمات درمانی و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و سایر مراجعان را بیش از پیش فراهم کنند.

کسب رتبه نخست کشور، بیانگر عملکرد مطلوب مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در شاخص‌های ارزیابی‌شده است و تداوم این موفقیت، مستلزم تلاش مستمر، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و توجه روزافزون به انتظارات و رضایتمندی جامعه تحت پوشش خواهد بود.