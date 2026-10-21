به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد محمدی قره‌باغ، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در برنامه روی خط خبر، با اشاره به مشکلات برخی کارفرمایان و بیمه‌شدگان در پی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در پی این شرایط، برخی کارفرمایان موفق به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود نشدند و در نتیجه، بیمه‌شدگان برای ثبت سوابق بیمه‌ای ناچار به طرح ادعای سابقه یا مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار و تأمین اجتماعی بودند؛ فرایندی که می‌توانست چندین ماه به طول بینجامد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای رفع این مشکل و تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به سوابق و تعهدات قانونی خود، با برگزاری جلساتی با تشکل‌های کارفرمایی و با موافقت مدیرعامل سازمان، امکان دریافت فهرست‌های معوق حق بیمه را بدون نیاز به طی فرایند ادعای سابقه فراهم کرده است.

شمول طرح؛ بیش از ۱۴ هزار کارفرما و یک‌ونیم میلیون نفرماه

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بررسی وضعیت کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر گفت: در بررسی انجام‌شده از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد سال جاری، حدود ۱۴ هزار کارفرما و بیش از یک‌ونیم میلیون نفرماه از سوابق بیمه‌ای مشمول این موضوع شناسایی شده‌اند که حق بیمه مربوط به آن‌ها پرداخت نشده است.

محمدی قره‌باغ تأکید کرد: این تسهیلات تنها به کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ محدود نیست و کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و بالای ۵۰ نفر نیز می‌توانند با رعایت شرایط اعلام‌شده از این امکان استفاده کنند. کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیز با توجه به زمان صدور بیلان، باید پیش از صدور آن برای پیگیری موضوع اقدام کنند.

کارفرمایان چگونه فهرست معوق را ارسال کنند؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وی درباره نحوه استفاده از این تسهیلات توضیح داد: پیش از این، بیمه‌شده باید مدارک و مستندات مربوط به اشتغال و دریافت حقوق را ارائه می‌کرد تا موضوع در شعب تأمین اجتماعی یا مراجع حل اختلاف بررسی شود؛ اما اکنون کارفرما می‌تواند با ارائه درخواست، فهرست معوق حق بیمه را تنظیم و در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: در این فرایند، نیازی به ارائه مدارک جداگانه برای اثبات اشتغال نیست و کارفرما می‌تواند با ارسال فهرست معوق به شعبه مربوط و پرداخت حق بیمه، سوابق کارکنان را تکمیل کند.

تقسیط بدهی و بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم تأخیر

محمدی قره‌باغ درباره تسهیلات مالی در نظر گرفته‌شده برای کارفرمایان گفت: در صورتی که کارفرما توانایی پرداخت یکجای حق بیمه را نداشته باشد، شعب تأمین اجتماعی برای دریافت بخشی از بدهی و تقسیط مانده آن مساعدت خواهند کرد.

وی ادامه داد: پس از بارگذاری فهرست معوق، مبلغ حق بیمه به همراه جرایم مربوط محاسبه و فیش پرداخت صادر می‌شود. بر اساس تسهیلات پیش‌بینی‌شده، ۴۰ درصد جرایم تأخیر در پرداخت حق بیمه و جرایم تأخیر ارسال فهرست بخشوده می‌شود و مانده بدهی نیز می‌تواند به‌صورت یکجا یا با هماهنگی شعب، به‌صورت اقساط پرداخت شود.

تسهیل بازنشستگی بیمه‌شدگان با سوابق ناقص

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تأثیر این طرح بر روند بازنشستگی بیمه‌شدگان اظهار کرد: در گذشته، رسیدگی به ادعای سابقه و طی مراحل قانونی ممکن بود حدود ۹ تا ۱۲ ماه زمان ببرد. این موضوع برای افرادی که درخواست بازنشستگی داشتند یا در انتظار تکمیل سوابق خود بودند، مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: با فراهم شدن امکان ارسال فهرست معوق، کارفرمایان می‌توانند سوابق ناقص کارکنان را سریع‌تر تکمیل کنند تا بیمه‌شدگانی که شرایط قانونی بازنشستگی را دارند، بتوانند از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. این تسهیلات همچنین برای افرادی که متقاضی استفاده از تعهدات کوتاه‌مدت سازمان هستند، اهمیت دارد.

رسیدگی به اعتراض و اختلاف درباره سوابق بیمه‌ای

محمدی قره‌باغ درباره نحوه پیگیری اختلافات احتمالی در ثبت سوابق بیمه‌ای گفت: اگر بیمه‌شده‌ای همچنان با خلأ سابقه مواجه باشد، می‌تواند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی، فرم ادعای سابقه را تکمیل و مستندات خود را ارائه کند. پس از بررسی و احراز اشتغال یا دریافت مزد، موضوع تأیید و حق بیمه مربوط به کارفرما ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کارفرما حق اعتراض به مطالبه اعلام‌شده را دارد و در صورت اعتراض، موضوع در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بررسی خواهد شد. پس از تأیید و پرداخت حق بیمه، سابقه مربوط در سوابق بیمه‌ای کارگر منظور می‌شود و سازمان نیز مطالبات خود را از کارفرما پیگیری می‌کند.

توصیه به کارفرمایان برای اقدام سریع‌تر

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در پایان از کارفرمایان خواست هرچه سریع‌تر برای ارسال فهرست‌های معوق و پرداخت حق بیمه کارکنان اقدام کنند و گفت: هرچه فهرست‌های معوق زودتر ارسال شود، بیمه‌شدگان سریع‌تر به سوابق و مزایای قانونی خود دسترسی پیدا می‌کنند و نیازی به طی مراحل طولانی اداری و مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف نخواهند داشت.

وی همچنین بر ضرورت ارسال و پرداخت به‌موقع فهرست حق بیمه جاری کارکنان تأکید کرد و از کارفرمایان خواست مهلت‌های قانونی مربوط به ارسال فهرست‌های جاری را رعایت کنند.