ستایش رضایی استعداد جوان و آینده‌دار ساروی، با دعوت به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان، گام دیگری در مسیر افتخارآفرینی ورزشی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،ستایش رضایی فوتسالیست جوان ساروی به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان دعوت شده است تا در مسیر آماده‌سازی این تیم برای حضور در چهارمین دوره مسابقات المپیک داکار، شایستگی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

این اردو از ابتدای آبان‌ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود و فرصتی ارزشمند برای ارزیابی توانمندی بازیکنان و آماده‌سازی تیم ملی جوانان بانوان برای حضور در این رقابت‌ها خواهد بود.

ستایش رضایی که سابقه حضور در لیگ برتر را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد، در شرایطی به جمع ملی‌پوشان جوان کشور پیوسته است که مازندران در سال‌های اخیر استعداد‌های درخشانی را به فوتبال و فوتسال ایران معرفی کرده است.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در چهارمین دوره مسابقات المپیک داکار با تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا هم‌گروه است.