استاندار تهران گفت: در صورت رفع مشکل معارضین مسیر، فاز اول کمربندی جنوبی پاکدشت تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی ۳۲ کیلومتری که حدود دو دهه از آغاز آن گذشته و قرار است در فاز اول حدود ۹ کیلومتر آن زیر بار ترافیک برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در حاشیه جلسه پیگیری مصوبات سفر اول خود به پاکدشت گفت: در صورت حل مشکل معارضین مسیر، کمربندی جنوبی پاکدشت تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

طرح احداث کمربندی جنوبی پاکدشت به طول ۳۲ کیلومتر حدود دو دهه قبل آغاز شده و هنوز به اتمام نرسیده است.

قرار است در فاز اول حدود نه کیلومتر از این مسیر در محدوده شهر پاکدشت به زیر بار ترافیک برود.