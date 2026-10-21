استاندار تهران از امکان بهره‌برداری از فاز اول کمربندی جنوبی پاکدشت تا دهه فجر امسال خبر داد، مشروط بر اینکه مشکلات مربوط به معارضین مسیر برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در حاشیه جلسه پیگیری مصوبات سفر اول خود به پاکدشت گفت: در صورت حل مشکل معارضین مسیر، کمربندی جنوبی پاکدشت تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

طرح احداث کمربندی جنوبی پاکدشت به طول ۳۲ کیلومتر حدود دو دهه قبل آغاز شده و هنوز به اتمام نرسیده است.

قرار است در فاز اول حدود نه کیلومتر از این مسیر در محدوده شهر پاکدشت به زیر بار ترافیک برود.