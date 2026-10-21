به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حامد احمدپور گفت: برای اجرای آسفالت‌ریزی در این روستا‌ها ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن قیر مصرف شده است. وی افزود: اجرای این طرح در سال جاری در استان ۲۸۱ میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

وی گفت: با تلاش مجوعه عوامل ذی‌ربط، امسال ۹۵۳ هزار متر مربع از معابر روستا‌های استان آسفالت ریزی شده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: اگر متوسط عرض معابر را ۶ متر در نظر بگیریم، حدود ۱۶۰ کیلومتر آسفالت ریزی معابر در روستا‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه آسفالت‌ریزی معابر در روستاها، موجب راحتی تردد و در نتیجه رفاه روستانشینان می‌شود خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها ماندگاری سکونت مردم در موطن اصلی خود و رونق تولید و کسب و کار‌های مولد در روستاها است.