سفر فرمانده نیرو‌های دفاعی و ارتش پاکستان، به تهران و دیدار‌های او با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های پاکستانی داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، سفر «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده نیرو‌های دفاعی و ارتش پاکستان، به تهران و دیدار‌های او با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های پاکستانی داشته است.

محور اصلی این بازتاب‌ها تلاش اسلام‌آباد برای احیای مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن، انتقال مواضع ایران درباره از سرگیری مذاکرات، بازگشایی مرز مشترک دو کشور و پیچیدگی نقش میانجی‌گرانه پاکستان در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای بوده است، در حالیکه برخی رسانه‌ها این سفر را حامل نشانه‌هایی از امید به پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها ارزیابی کرده‌اند، گروهی دیگر بر پافشاری ایران بر شروط هفت گانه خود، بی‌اعتمادی به آمریکا و امتناع تهران از عقب نشینی در موضوع مواد هسته‌ای غنی‌شده تمرکز کرده‌اند.

روزنامه داون: دیدار عاصم منیر و پزشکیان، زمینه‌ساز افزایش امید‌ها به صلح

روزنامه داون (Dawn) از رسانه‌های برجسته پاکستان، در گزارشی با تیتر «دیدار منیر و پزشکیان امید‌ها به صلح را افزایش می‌دهد»، بر نقش دیپلماتیک سفر فرمانده ارتش پاکستان و تلاش اسلام‌آباد برای جلوگیری از بازگشت درگیری میان ایران و آمریکا تمرکز کرده است.

داون گزارش داده است که مقام‌های ایرانی در جریان دیدار عاصم منیر با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محسن رضایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت برداشتن گام‌های اولیه از سوی واشنگتن برای بازسازی اعتماد تأکید کرده‌اند، به روایت این روزنامه پذیرش پیشنهاد هفت بندی ایران می‌تواند نقطه شروعی برای ازسرگیری مذاکرات باشد.

این روزنامه سفر عاصم منیر را بخشی از تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای مهار تنش‌های فزاینده منطقه‌ای توصیف کرده و به این نکته پرداخته است که اسلام‌آباد می‌کوشد تفاهم پیشین خود با طرف‌های درگیر را به مبنایی برای بازگشت به میز مذاکره تبدیل کند. با این حال، داون تصریح کرده است که در پایان دیدار‌ها هیچ توافق رسمی یا پیشرفت تعیین‌کننده‌ای اعلام نشد.

بخش دیگری از گزارش به اختلافات تهران و واشنگتن اختصاص دارد. داون با برجسته کردن مواضع قالیباف و رضایی نوشته است که ایران حاضر نیست تحت فشار نظامی یا سیاسی امتیاز بدهد. از نگاه این روزنامه، موضع سخت‌گیرانه تهران چالشی جدی برای میانجی گری پاکستان ایجاد کرده است؛ کشوری که همچنان می‌کوشد پس از متوقف شدن روند پیشین مذاکرات، کانال‌های ارتباطی میان دو طرف را باز نگه دارد.

بیزینس رکوردر: بازگشایی مرز ایران و پاکستان همزمان با سفر عاصم منیر به تهران

خبرگزاری اقتصادی و تجاری بیزینس رکوردر (Business Recorder) در گزارشی با عنوان «مرز پاکستان و ایران همزمان با سفر فرمانده نیرو‌های دفاعی به تهران بازگشایی شد»، بر دو محور همزمان تمرکز کرده است: ازسرگیری تردد در مرز مشترک دو کشور و دشواری‌های دیپلماتیک پیش روی اسلام‌آباد در مدیریت روابط منطقه‌ای.

این رسانه با اشاره به دیدار‌های عاصم منیر با مقامات ارشد ایرانی، سفر اخیر او را در مقایسه با سفر‌های قبلی، واجد پیچیدگی‌های بیشتری دانسته است.

به نوشته بیزینس رکوردر، این سفر در شرایطی انجام شد که حملات حوثی‌های یمن به زیرساخت‌های عربستان سعودی به معادلات منطقه‌ای پاکستان ابعاد تازه‌ای بخشیده بود.

گزارش با برجسته کردن موقعیت دوگانه پاکستان به تعهدات دفاعی اسلام‌آباد در قبال عربستان سعودی از یک سو و ضرورت حفظ روابط نزدیک با تهران از سوی دیگر پرداخته است.

بر اساس تحلیل این رسانه پاکستان باید همزمان روابط خود با ایران را حفظ کند، تعهداتش در قبال عربستان را مدیریت کند و برای احیای دیپلماسی میان ایران و آمریکا تلاش داشته باشد.

بیزینس رکوردر همچنین بازگشایی مرز ایران و پاکستان را تحولی مهم برای تجارت دوجانبه و رفت‌وآمد مردم مناطق مرزی ارزیابی کرده است، این رسانه به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داده که مسائل مربوط به مرز حل و فصل شده و گذرگاه‌ها از صبح روز سه‌شنبه بازگشایی شده‌اند.

اکسپرس تریبون: ایران انتقال مواد هسته‌ای غنی‌شده به خارج از کشور را رد کرد

روزنامه اکسپرس تریبون (The Express Tribune) در گزارشی با تیتر «ایران انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور را رد کرد»، بر یکی از حساس‌ترین موضوعات اختلاف میان تهران و واشنگتن تمرکز کرده است.

این روزنامه به اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با عاصم منیر اشاره کرده که بر اساس آن، تهران اجازه خروج مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور را نخواهد داد. رضایی این مواد را سرمایه ملی مردم ایران و دارای کاربرد داخلی توصیف کرده است.

اکسپرس تریبون همچنین تأکید کرده که از نگاه مقام ایرانی، مذاکرات با آمریکا تا زمانی که واشنگتن برای بازسازی اعتماد گام‌های عملی برندارد و شروط ایران را برآورده نکند، از سر گرفته نخواهد شد.

در مقایسه با گزارش‌های داون و بیزینس رکوردر که ابعاد گسترده‌تری از سفر، میانجی‌گری پاکستان و تحولات مرزی را پوشش داده‌اند، اکسپرس تریبون رویکردی متمرکزتر اتخاذ کرده و بر پرونده هسته‌ای، خطوط قرمز ایران و ارتباط میان بازسازی اعتماد و آغاز مجدد مذاکرات تأکید گذاشته است.

این نحوه پوشش نشان می‌دهد که در بخشی از مطبوعات پاکستان، اهمیت سفر عاصم منیر نه صرفاً در برگزاری دیدار‌های دیپلماتیک، بلکه در انتقال مواضع تهران درباره یکی از اصلی‌ترین موانع توافق احتمالی با واشنگتن ارزیابی شده است.

شبکه دنیا نیوز: تأکید پاکستان بر تداوم تلاش‌های میانجی گرانه

شبکه تلویزیونی دنیا نیوز (Dunya News) در گزارشی با محوریت «عزم پاکستان برای ادامه تلاش‌های میانجی گرانه»، بر تداوم نقش اسلام‌آباد در کاهش تنش میان ایران و آمریکا و تلاش برای بازگرداندن دو طرف به مسیر دیپلماسی تأکید کرده است.

این شبکه گزارش داده است که عاصم منیر در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان و اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران دیدار‌های جداگانه‌ای داشته است. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در این سفر فرمانده ارتش را همراهی کرده است.

دنیا نیوز با اشاره به نقش شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و عاصم منیر در تلاش‌های میانجی‌گرانه، سفر اخیر فرمانده ارتش را در چارچوب سیاست گسترده‌تر اسلام‌آباد برای جلوگیری از تشدید بحران منطقه‌ای قرار داده است.

بخش مهم گزارش به مواضع ایران در قبال آمریکا اختصاص دارد. این شبکه با استناد به گزارش خبرگزاری دولتی ایران نوشته است: اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران در دیدار با عاصم منیر، بی‌اعتمادی خود به واشنگتن را ابراز کرده‌اند. قالیباف نیز تأکید کرده است که تهدید‌ها و تحرکات نظامی نمی‌توانند تصمیم‌های راهبردی ایران را تغییر دهند و آمریکا بدون برآورده‌کردن شروط هفت‌گانه تهران قادر به بازسازی اعتماد نخواهد بود.

دنیا نیوز در ادامه اظهارات اسحاق دار در نشست سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، را نیز منعکس کرده است. دار بر تداوم تلاش‌های پاکستان برای میانجی گری میان ایران و آمریکا و اعتقاد اسلام‌آباد به مذاکره و دیپلماسی به‌عنوان مؤثرترین مسیر حل تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرده است.

رویکرد اصلی دنیا نیوز، برجسته سازی تعهد سیاسی پاکستان به ادامه میانجی گری و معرفی دیپلماسی به‌عنوان راهبرد اصلی اسلام‌آباد برای دستیابی به صلح و ثبات منطقه‌ای است.

در شبکه‌های مختلف تلویزیونی پاکستان، از جمله هم نیوز، سما تی وی، جیو نیوز، جی ان ان، سونو نیوز، اکسپرس و سج نیوز و ده‌ها شبکه خبری دیگر نیز سفر فیلد مارشال عاصم منیر به تهران و دیدار‌های او با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. این شبکه‌ها در برنامه‌های خبری و تحلیلی خود به بررسی ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این سفر، تلاش‌های میانجی گرانه پاکستان میان تهران و واشنگتن، مواضع ایران درباره شروط ازسرگیری مذاکرات و چشم انداز کاهش تنش‌های منطقه‌ای پرداختند.