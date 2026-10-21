به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا ولیلو با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های علوم پزشکی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت عنوان کرد: پرستاری از ارکان اساسی نظام سلامت و از رشته‌های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی است؛ پرستاران در کنار دانش و مهارت تخصصی، نقشی مهم در حفظ سلامت بیماران، مراقبت از آنان و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه برعهده دارند.

وی افزود: راه‌اندازی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو، گامی در مسیر توسعه ظرفیت‌های آموزش عالی در منطقه و فراهم‌کردن زمینه تحصیل علاقه‌مندان به این رشته در شمال استان است و این اقدام می‌تواند ضمن افزایش دسترسی به آموزش تخصصی، به تربیت نیروی انسانی موردنیاز حوزه سلامت و تقویت ظرفیت‌های منطقه در بلندمدت کمک کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال نیازهای جامعه تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی توسعه رشته‌های کاربردی و موردنیاز کشور را با هدف پیوند آموزش عالی با نیازهای واقعی جامعه دنبال می‌کند؛ در این مسیر، توجه به کیفیت آموزش، توانمندسازی دانشجویان و تربیت نیروهای متخصص و متعهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ولیلو متذکر شد: توسعه آموزش در حوزه علوم پزشکی و پرستاری، افزون بر ایجاد فرصت‌های جدید تحصیلی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباط میان دانشگاه و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت باشد و در آینده به ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه کمک کند.