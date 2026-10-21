سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برخورد قانونی و قاطع با واحدهای متخلف در زمینه استفاده از مواد رنگ‌افزایی غیرمجاز و شیمیایی در مرکبات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین اسلامی در جریان نظارت مشترک کارشناسان و بازرسان جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و تعزیرات حکومتی بر واحد‌های سورتینگ، سردخانه و بسته‌بندی میوه شهرستان نکا گفت: بررسی رنگ‌افزایی مرکبات و جلوگیری از کاربرد مواد غیرمجاز و شیمیایی، محور اصلی این بازرسی‌هاست تا سلامت مصرف‌کنندگان و کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازار تضمین شود.

وی افزود: هرگونه استفاده از مواد رنگ‌افزایی غیرمجاز و شیمیایی در مرکبات، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و با واحد‌های متخلف برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در این نظارت مشترک، روند سورت، درجه‌بندی، نگهداری مرکبات در سردخانه و بسته‌بندی آنها بررسی و توصیه‌های لازم برای رعایت استاندارد‌های بهداشتی و جلوگیری از استفاده از مواد غیرمجاز به متصدیان واحد‌ها ارائه شد.

اسلامی افزود: این سازمان، سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از مصرف‌کنندگان جدی می‌داند و نظارت‌های مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.