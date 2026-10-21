به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در حاشیه نشست شورای اداری لرستان با اشاره به برگزاری رزمایش جانفدای ۲ در استان گفت: این برنامه همگام با سایر استان‌ها، ششم آبان با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر و با هدف نمایش انسجام ملی و تاکید بر آمادگی مردم برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزش‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور پرقدرت، منظم و معنادار مردم در رزمایش جان‌فدای وطن، پیام روشنی به دنیا منتقل می‌کند که ملت ایران برابر زورگویی و تجاوز ایستادگی می‌کند و برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزش‌های خود آمادگی دارد.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت همراهی مسئولان با مردم در شرایط کنونی کشور گفت: مسئولان نباید از مردم عقب بمانند و همه مدیران باید خود را در جایگاه خدمتگزاران جامعه، مسئول دفاع از منافع ملی و موظف به انجام دقیق ماموریت‌های محوله بدانند.

شاهرخی همچنین به تحولات منطقه و مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: از نگاه ما، تقابل با این کشور‌ها ریشه در نوع نگاه آنان به استقلال و قدرت ایران دارد و آنان خواهان ایرانی مستقل، یکپارچه و برخوردار از منابع و ظرفیت‌های خود در مسیر منافع مردم نیستند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت همبستگی عمومی گفت: رزمایش جان‌فدای وطن فرصتی برای نمایش انسجام مردم و اعلام آمادگی آنان برای دفاع از کشور است و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با انجام دقیق وظایف خود، در مسیر تامین نیاز‌های جامعه و حفظ آرامش عمومی حرکت کنند.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به ضرورت تامین نیاز‌های معیشتی مردم اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی، فشار بر سفره مردم را دنبال می‌کند و از این رو، مدیریت بازار و تامین کالا‌های اساسی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت پیگیری شود.