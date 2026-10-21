\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0631\u0624\u0633\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0646\u0642\u062f\u0631 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0626\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0631\u06cc\u0645\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0636\u0645\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0628\u0648\u062f \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639\u0627\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0635\u0628\u0631 \u0633\u062a\u0631\u06af \u0647\u0645\u0633\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646\u060c \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0646\u0628\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u0646 \u0648 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n \n\n\u00a0