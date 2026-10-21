

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سلطانی گفت: در پی وصول پرونده‌ای با موضوع سرقت از منزل در محدوده میدان خراسان به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، شاکی با حضور در پلیس آگاهی اعلام کرد سارقان مقادیری وجه نقد، ساعت، طلا و سایر اموال با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون تومان را از منزلش به سرقت برده‌اند.

وی افزود: در ادامه، تیمی از کارآگاهان برای بررسی محل سرقت اعزام شدند و با بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخص شد ۲ نفر پس از ورود به ساختمان و سرقت اموال، با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از محل متواری شده‌اند.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با بررسی‌های تخصصی، پلاک خودروی مورد استفاده سارقان را شناسایی کردند که مشخص شد خودرو متعلق به یکی از سارقان سابقه‌دار منزل است. پس از صدور دستور قضایی از سوی بازپرس شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، مخفیگاه متهم در محدوده فدائیان اسلام شناسایی و او طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ سلطانی بیان کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات پلیس به سرقت اعتراف و همدست خود را معرفی کرد. با راهنمایی متهم دستگیرشده، همدست او نیز شناسایی و بازداشت شد و هر ۲ متهم برای ادامه تحقیقات به پایگاه هفتم پلیس آگاهی انتقال یافتند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به چندین فقره سرقت منزل گفت: تاکنون ۵ نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند و پرونده‌های مربوط به آنها به پرونده متهمان ضمیمه شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و کشف ابعاد دیگر این سرقت‌ها همچنان ادامه دارد.