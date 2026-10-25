به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر جهاد کشاورزی ماهنشان از اختصاص ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران خبر داد و گفت: این اقدام باهدف ارتقای بهره‌وری مصرف آب و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی اجرا شده است.

علیرضا رضایی، با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش اقتصادی بالا، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اینکه زعفران به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و ارزشمند موسوم به «طلای سرخ» نقش مؤثری در افزایش درآمد کشاورزان دارد، افزود: با توجه به اقلیم منطقه و نیاز آبی پایین این محصول، توسعه سطح زیرکشت آن چشم‌انداز نوینی را در راستای مدیریت بهینه منابع آب و ارتقای بهره‌وری اقتصادی در بخش کشاورزی ماهنشان فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی ماهنشان خاطرنشان کرد: کارشناسان این مدیریت با ارائه خدمات مشاوره‌ای و ترویجی، حمایت‌های لازم را از بهره‌برداران در مراحل داشت، برداشت و فرآوری این محصول به عمل می‌آورند تا زنجیره ارزش تولید زعفران در منطقه تقویت شود.