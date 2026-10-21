کارشناس هواشناسی ایلام نسبت به ناپایداری جو استان تا اواخر فردا و خطر آب‌گرفتگی، لغزندگی جاده‌ها و آسیب سازه‌های سبک هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت: جو استان تا اواخر فردا ناپایدار است و در این مدت گاهی وزش باد شدید و در برخی ساعات بارش باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: ناپایداری‌ها طی اواخر امروز و همچنین فردا تقویت می‌شوند و بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده، خطراتی مانند آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، خطر صاعقه و آسیب به سازه‌های سبک به دلیل افزایش سرعت باد وجود دارد.

رستمی تصریح کرد: با نفوذ این سامانه از روز گذشته، کاهش دما آغاز شده و دمای هوا به محدوده معمول رسیده است.

با توجه به تقویت ناپایداری‌ها، توصیه می‌شود شهروندان و مسئولان مربوطه تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.