به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه،سعید کریمی گفت:بر اساس اعلام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، استان کرمانشاه با تلاش کشاورزان گندم کار خود، توانست، در سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۴ با خرید۶۸۳ هزار و ۷۲۵ تن گندم و تولید بیش از یک میلیون و ۴۳ هزار تن گندم، رتبه چهارم کشور را از آن خود کند، این در حالی است که سال زراعی گذشته با خرید ۵۸۷ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم گندم، رتبه پنجم کشور را در اختیار داشتیم و امسال با یک پله ارتقاء به جایگاه چهارم رسیدیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سطح زیرکشت گندم در استان تصریح کرد:در سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۴ حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان حدود ۳۴۰ هزار هکتار به گندم دیم و حدود ۱۰۰ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص داشت.

کریمی با اشاره به رتبه‌های برتر کشور خاطرنشان کرد: استان‌های خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم تولید گندم کشور را در اختیار دارند و کرمانشاه با این عملکرد درخشان، جایگاه چهارم کشور را به دست آورده است.