با پیش‌بینی تغییر الگوهای بارشی و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی شهرستان گرمی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، با پیش‌بینی تغییر الگوهای بارشی و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی شهرستان گرمی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی را آغاز کردند.

صیانت از بستر رودخانه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش خسارات احتمالی و افزایش آمادگی در برابر حوادث طبیعی در حال اجراست.