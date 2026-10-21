تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با پیروزی مقابل مغولستان به نیمه‌نهایی رقابت‌های والیبال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دومین مسابقه خود از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) برابر مغولستان پیروز شد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

تیم ایران در این مسابقه در سه ست پیاپی حریف خود را شکست داد و به نهایی رسید.

ست اول: ۲۶ بر ۸

ست دوم: ۲۵ بر ۱۲

ست سوم: ۲۵ بر ۹

تیم ایران که در اولین مسابقه خود مقابل چین شکست خورد، با پیروزی امروز در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت و به نیمه‌نهایی رسید