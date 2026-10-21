معاون استاندار خوزستان گفت: مرز چذابه تا اطلاع بعدی بسته است و بازگشایی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی اظهار داشت: بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق مرز چذابه در دو بخش مسافری و تجاری تا اطلاع بعدی بسته شده است.

او افزود: به مسافران و فعالان اقتصادی توصیه می‌شود تا زمان بازگشایی مرز چذابه از پایانه شلمچه تردد کنند.

استان خوزستان دارای دو مرز بین المللی چذابه و شلمچه است و سالانه هزاران نفر برای سفر به عتبات عالیات در کشور عراق از این پایانه‌ها عبور می‌کنند، همچنین مبادله های تجاری با کشور عراق از طریق این مرزها صورت می گیرد.