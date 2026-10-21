رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت دسترسی به‌موقع و کامل به اطلاعات مالیاتی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز دیوان محاسبات کشور را بدون تأخیر ارائه کنند. همچنین، اظهارنظر‌های حسابرسان درباره عملکرد مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی باید به‌صورت دقیق در گزارش‌ها منعکس شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در این نشست، موضوعات مرتبط با احکام مالیاتی، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، مالیات بر املاک و خودرو‌های وارداتی و حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

دستغیب با اشاره به رویکرد جدید دیوان محاسبات در بررسی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اظهار داشت: برای نخستین بار، اطلاعات و آمار مربوط به معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی با هدف ارتقای شفافیت و کمک به اصلاح سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، هم در گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ و هم سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به‌موقع و کامل به اطلاعات مالیاتی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز دیوان محاسبات کشور را بدون تأخیر ارائه کنند. همچنین، اظهارنظر‌های حسابرسان درباره عملکرد مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی باید به‌صورت دقیق در گزارش‌ها منعکس شود.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور همچنین بر تهیه گزارش تحلیلی چهار‌ساله از عملکرد حوزه مالیاتی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از نتایج این گزارش به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی روند‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله عملکرد بانک مرکزی در حوزه واردات خودرو، نحوه اجرای حکم مربوط به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان سهم دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بررسی شد.

بررسی این تبصره در چارچوب گزارش تفریغ بودجه، با هدف ارزیابی میزان اجرای احکام قانونی، شفاف‌سازی عملکرد مالیاتی و فراهم‌سازی زمینه اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری‌های مالی و مالیاتی کشور انجام شد.