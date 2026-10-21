مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت تکمیل فرایند غربالگری و استعدادیابی دانش‌آموزان، بر تقسیم کار مشخص، ارتباط مستمر با مدیران مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی گفت: همچنین تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، افزایش مشارکت فرهنگیان در برنامه‌های پرورشی و تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مدارس از محور‌های مهم مورد توجه این طرح است.

وی در ادامه همچنین در خصوص ارتقای بنیه علمی معلمان و دانش آموزان نیز با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی عملی در فرآیند تربیت معلم، تجربه‌اندوزی میدانی و آشنایی با مسائل واقعی کلاس درس را از الزامات حرفه معلمی دانست و بر ضرورت تقویت پیوند میان آموزش‌های نظری و تجربیات عملی تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان پیشنهاد داد دانشجومعلمان در دوره‌های کارورزی، به‌صورت چرخشی در مدارس شهری، حاشیه‌ای، عشایری و چندپایه فعالیت کنند تا با شرایط و اقتضائات متنوع محیط‌های آموزشی آشنا شوند. صفرزائی همچنین بر همکاری مدارس در میزبانی از دانشجویان و توجه به مدیرانی که در این زمینه همکاری مؤثری دارند، تأکید کرد.