

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید قاسم موسوی‌فر در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی افزایش سرقت‌های مهم و به‌عنف، به‌ویژه سرقت تلفن همراه از شهروندان، شناسایی و دستگیری سارقان حرفه‌ای و مقابله با باند‌های زورگیری در دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی پرونده‌های سرقت، تجمیع اطلاعات و سرنخ‌های موجود و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی گروهی از سارقان حرفه‌ای شدند که در مناطق مختلف تهران فعالیت می‌کردند. در ادامه تحقیقات، هویت ۵ عضو این باند شناسایی شد و کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، مخفیگاه‌ها و محل‌های تردد متهمان را در محدوده محله خزانه و شهرستان‌های ملارد و شهریار تحت نظر قرار دادند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پس از تکمیل بررسی‌ها و اخذ مجوز‌های قضایی لازم، تیم‌های عملیاتی در ساعت ۵ صبح به مخفیگاه‌های شناسایی‌شده اعزام شدند و طی عملیاتی ضربتی، هر ۵ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ موسوی‌فر با اشاره به روند تحقیقات از متهمان اظهار کرد: اعضای این باند در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب سرقت بودند، اما پس از مواجهه با مستندات و شواهد موجود، به چندین فقره سرقت تلفن همراه در مناطق مختلف تهران اعتراف کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات و براساس اعترافات متهمان و بررسی مشخصات پرونده‌های سرقت، تاکنون ۱۸ نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند و اقدامات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهمان با قرار‌های قضایی صادرشده برای تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس قرار دارند و رسیدگی به ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.