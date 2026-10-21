همزمان با چهارمین روز هفته فرهنگی شهرستان پردیس، جشنواره‌ای با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، دامداری و صنایع‌دستی و تقویت نشاط اجتماعی، در روستای گلخندان بخش بومهن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم ابراهیمی، بخشدار بومهن، گفت: این جشنواره با مشارکت دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی و با حضور مردم روستا‌های بخش برگزار شد تا توانمندی‌های محلی و محصولات تولیدکنندگان روستایی به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: عرضه محصولات کشاورزی و لبنی، معرفی صنایع‌دستی، اجرای برنامه‌های ورزشی و اسب‌سواری و استقرار کتابخانه سیار از جمله برنامه‌های این جشنواره بود.

بخشدار بومهن، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همدلی میان اهالی و معرفی ظرفیت‌های روستا‌ها را از اهداف برگزاری این برنامه برشمرد و گفت: در طول هفته فرهنگی، روستا‌های بخش نیز برنامه‌های جداگانه‌ای برگزار کردند و مشارکت روستا‌های فعال در این رویداد مورد توجه قرار گرفت.