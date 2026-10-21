در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان، عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس، دستاورد‌های جشنواره ملی «فردخت» و روند اجرای طرح ملی «ایران‌دخت» بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در هزار و پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان، عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستاورد‌های جشنواره ملی فرهنگی، هنری و پژوهشی «فردخت» و روند اجرای طرح ملی «ایران‌دخت» بررسی شد. در این نشست، بر ضرورت پیگیری تخصصی موضوع عفاف و حجاب و نحوه عرضه پوشش اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

این جلسه با دو دستور کار شامل ارائه گزارش عملکرد «کارگروه ساماندهی مد و لباس» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه گزارش «جشنواره ملی فرهنگی، هنری و پژوهشی فردخت» تشکیل شد.

در بخش نخست جلسه، گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از عملکرد این کارگروه در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.

این گزارش محور‌هایی از جمله برگزاری نشست‌های آموزشی، تشکیل جلسات کارگروه‌های استانی، همکاری‌های بین‌المللی و فعالیت‌های مرتبط با دیپلماسی فرهنگی و همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها را دربرمی‌گرفت.

در ادامه، خانم تقاعدیان، مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه کاشان، گزارشی از روند برگزاری جشنواره ملی فرهنگی، هنری و پژوهشی «فردخت» ارائه کرد.

این جشنواره با هدف پژوهش، آموزش، طراحی، دوخت و عرضه پوشش ایرانی ـ اسلامی متناسب با خانواده ایرانی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرده و تاکنون شش دوره آن برگزار شده است.

این رویداد فرهنگی و هنری با مجوز رسمی کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با کسب تراز‌های فنی و حرفه‌ای و مجوز‌های ملی، به «پایدارترین جشنواره ملی زیست عفیفانه کشور» بدل شده است.

جشنواره فردخت همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، زمینه توسعه فعالیت‌های خود را فراهم کرده است. ایجاد و تثبیت ۳۱ دبیرخانه استانی و شکل‌گیری و تقویت شبکه‌ای مردمی از هنرمندان در سراسر کشور با رویکردی خودجوش و جهادی، از دیگر دستاورد‌های مطرح‌شده این جشنواره بود.

در بخش دیگری از جلسه، خانم حیدرزاده، عضو شورا و مسئول جامعه زنان کشور، گزارشی از اجرای طرح ملی «ایران‌دخت» ارائه کرد. بر اساس این گزارش، اجرای این طرح از طریق ۳۲ دبیرخانه ملی و استانی و با مشارکت پایگاه‌های بسیج جامعه زنان در سراسر کشور دنبال شده است.

در پایان جلسه، اعضای شورا پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره موضوع عفاف و حجاب و نحوه عرضه لباس اجتماعی مطرح کردند.

در جمع‌بندی مباحث، مقرر شد این موضوع در جلسات تخصصی بعدی ستاد خانواده و زنان و با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌ها و ساختار‌های اثرگذار، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، پیگیری شود.