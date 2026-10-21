سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در دو مرحله بررسی و تعیین تکلیف پروانه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اعتبار ۲۹۶۲ پروانه را به دلیل پایان مهلت اعتبار و احراز شرایط مربوط، به‌طور قطعی لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا لطفی، کارشناس دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر احداث ساتبا و مسئول راهبری فرآیند تعیین تکلیف پروانه‌های فاقد اعتبار، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معطل‌ماندن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: پروانه احداث، امتیاز نگه‌داشتن زمین و ظرفیت شبکه نیست؛ تعهدی برای ساختن است. ظرفیت‌هایی که سال‌ها بدون پیشرفت باقی مانده‌اند، نباید مانع ورود سرمایه‌گذاران آماده اجرا شوند.

‌وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، در مرحله نخست، ۳۵۳ پروانه احداث با ظرفیت مجموع ۳۴ هزار و ۱۲۴٫۳۴ مگاوات و در مرحله دوم، ۲۶۰۹ پروانه با ظرفیت مجموع ۲۴ هزار و ۶۷۵٫۱۳ مگاوات، به‌طور قطعی فاقد اعتبار شدند. به این ترتیب، مجموع پروانه‌های تعیین تکلیف‌شده در دو مرحله به ۲۹۶۲ فقره با ظرفیت ۵۸ هزار و ۷۹۹٫۴۷ مگاوات رسیده است.

لطفی بیان کرد: فرآیند تعیین تکلیف این پروانه‌ها پس از بررسی پرونده‌ها در چند سطح کارشناسی و مدیریتی و با مشارکت کارشناسان صدور مجوز، دفتر قرارداد‌ها و امور حقوقی و دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر احداث انجام شده و تصمیم نهایی مطابق سازوکار مصوب اتخاذ شده است.

‌کارشناس دفتر امور سرمایه‌گذاران و نظارت بر احداث ساتبا تصریح کرد: تعیین تکلیف پروانه‌های فاقد اعتبار، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های زمین و اتصال به شبکه و هدایت منابع به سمت طرح‌های دارای آمادگی اجرایی را فراهم می‌کند و از معطل‌ماندن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جلوگیری خواهد کرد.

‌لطفی گفت: با تعیین تکلیف قطعی پروانه‌های فاقد اعتبار، مسیر برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های زمین و شبکه هموارتر می‌شود. هدف آن است که این ظرفیت‌ها به‌جای ماندن در طرح‌های غیرفعال، در خدمت سرمایه‌گذاران توانمند و پروژه‌های آماده اجرا قرار گیرند و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور شتاب بگیرد.