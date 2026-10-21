به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و اقتصادی استان اظهار کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از صنایع مادر، منابع انرژی، ظرفیت‌های معدنی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و موقعیت راهبردی در مبادلات تجاری، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی برخوردار است.



وی افزود: معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات طرح‌ها، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های استان و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌های جدید، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، از محورهای مهم توسعه صنعتی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.



روانبخش ادامه داد: با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسترهای اطلاع‌رسانی، زمینه ارتباط مؤثرتر میان سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم می‌شود و می‌توان از این مسیر برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در خوزستان بهره گرفت.



وی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد برای آشنایی با فرصت‌های معرفی‌شده، به سایت تولیدات و توانمندی‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به سایت https://khzco.ir مراجعه نمایند.