

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ موسوی فر گفت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های قاپ‌زنی توسط یک موتورسوار جوان در محدوده سرکلانتری ششم تهران، کارآگاهان اداره ۱۸ پلیس آگاهی رسیدگی به پرونده‌ها و شناسایی سارق را در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان تحقیقات، تصاویر دوربین‌های مداربسته از صحنه‌های سرقت بررسی شد و کارآگاهان توانستند مشخصات ظاهری متهم را به دست آورند. بررسی و تطبیق پرونده‌های مشابه همچنین نشان داد که سارق در یکی از صحنه‌های سرقت، موتورسیکلت خود را جا گذاشته و با پای پیاده از محل متواری شده است.

سرهنگ موسوی فر افزود: با ادامه اقدامات فنی و پلیسی و بهره‌گیری از اقدامات کارآگاهی، متهم شناسایی شد. بررسی سوابق وی نشان داد که او از سارقان سابقه‌دار در زمینه قاپ‌زنی است.

معاون خاص ادامه داد: در ادامه، کارآگاهان با رصد اطلاعاتی، بررسی محل‌های لازم، سرانجام در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ متهم را در مخفیگاهش در محدوده دروازه غار دستگیر کردند.

ایشان گفت:متهم پس از انتقال به اداره ۱۸ پلیس آگاهی، در جریان بازجویی‌ها به چندین فقره قاپ‌زنی در محدوده سرکلانتری ششم اعتراف کرد. همچنین با هماهنگی مرجع قضایی، تعدادی از شاکیان پرونده‌های مشابه برای شناسایی متهم دعوت شدند که ۱۷ نفر از آنها توانستند با ارائه مدارک و مستندات، وی را شناسایی کنند.

سرهنگ موسوی فر افزود:با ادامه تحقیقات هویت ۲ نفر نفر دیگر به‌عنوان مالخر اموال مسروقه مطرح بودند، شناسایی شدند. این افراد در جریان یک قرار صوری برای خرید اموال مسروقه، در محدوده شوش دستگیر شده و به خرید گوشی‌های تلفن همراه مسروقه اعتراف کردند.

در پایان، هر ۳ متهم پس از صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان تهران بزرگ شدند و تحقیقات درباره پرونده همچنان ادامه دارد.