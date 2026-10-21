جزئیات اختصاص ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین با نرخ‌های اول تا سوم به مالکان خودرو در خراسان رضوی اعلام شد و بر این اساس امکان سوخت‌گیری بنزین با نرخ سوم با استفاده از کارت سوخت شخصی خودرو‌های سواری از جمعه اول آبان اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی امروز با صدور اطلاعیه شماره سه خود، اعلام کرد که از جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵، علاوه بر سهمیه‌های ۶۰ لیتری نرخ اول و ۵۰ لیتری نرخ دوم، امکان دریافت ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم با استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های عرضه سوخت استان خراسان رضوی فراهم می‌شود.

در این اطلاعیه با اشاره به این که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در طول آبان‌ماه ساماندهی می‌شوند و مالکان خودرو باید صرفاً با کارت سوخت شخصی خودرو سوخت‌گیری کنند، آمده است: تخصیص سوخت به کارت متعلق به هر خودرو، ضمن شفاف‌سازی چرخه توزیع، به حفظ دسترسی شهروندان و کاهش زمینه‌های استفاده غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه کمک می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه از شهروندان خراسان رضوی درخواست شده برای بهره‌مندی از سهمیه بنزین تخصیص‌یافته، پیش از مراجعه به جایگاه، از فعال‌بودن کارت سوخت و اطلاع از رمز آن اطمینان حاصل کرده و مصرف ماهانه خود را متناسب با سهمیه موجود مدیریت کنند. متقاضیان صدور کارت یا حذف رمز نیز مطابق راهنمای اطلاعیه شماره دو اقدام کنند.

این اطلاعیه افزوده است: در حال حاضر کارت‌های سوخت خودروهای شخصی در سراسر کشور با ۵۰ لیتر سهمیه بنزین نرخ سوم شارژ می‌شوند؛ با این حال، برداشت این سهمیه صرفاً در استان‌هایی امکان‌پذیر است که تجهیزات نرم‌افزاری مجاری عرضه به‌روزرسانی شده باشد. از ابتدای آبان‌ماه، این قابلیت در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و استان‌های جنوبی کشور فراهم خواهد بود.