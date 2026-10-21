به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در رابطه با مطالب منتشر شده درخصوص برگزاری جشنواره چغندرقند در شهرستان میاندوآب، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ‌گونه مجوزی برای برگزاری این جشنواره صادر نشده و نخواهد شد.

دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های احیای دریاچه، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست کرد تا ضمن پیگیری اخبار و اطلاعات مرتبط از منابع رسمی و معتبر، در فرهنگ سازی اصلاح الگوی کشت و مشارکت همگانی ‌برای کاهش مصرف آب و احیای دریاچه ارومیه اهتمام ویژه داشته باشند.