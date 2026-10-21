به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر شهیدان تازه تفحص دفاع مقدس رسول رستمی و سید هادی خرقانی امروز عصر در ستاد معراج شهدا تهران برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر فرمانده شهید تازه تفحص رسول رستمی امروز ساعت ۱۴ در معراج شهدا تهران، از نماز مغرب در مسجدالنبی (ص) شهرک مشیریه، و ساعت ۲۱ همزمان با تجمع مردم انقلابی در میدان خراسان برگزار می‌شود.

پیکر شهید رستمی فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ از شهرک مشیریه به سمت میدان آقانور (ثامن الحجج) تشییع می‌شود.

رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله، بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات ایذایی والفجر ۸ در منطقه‌ام‌الرصاص به شهادت رسید.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید تازه تفحص سید هادی خرقانی امروز ساعت ۱۶ در ستاد معراج شهدا تهران برگزار می‌شود.

سید هادی خرقانی سال ۱۳۶۰ در منطقه آلواتان به شهادت رسید و پیکرش در منطقه بر جای می‌ماند.