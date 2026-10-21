استاندار کرمانشاه گفت: ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل استان، فرصتی ارزشمند برای عبور از تجارت مرزی سنتی و تبدیل کرمانشاه به کانون لجستیک، حمل و نقل و بازارسازی منطقه‌ای فراهم کرده است.

استاندار کرمانشاه : ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه، فرصتی ارزشمند برای تبدیل استان به کانون حمل و نقل و بازارسازی

استاندار کرمانشاه : ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه، فرصتی ارزشمند برای تبدیل استان به کانون حمل و نقل و بازارسازی

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در خود پیام به مناسبت روز ملی صادرات ،روز ملی صادرات را فرصتی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان و تأکید بر نقش راهبردی آنان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور دانست.

در این پیام آمده است:

صادرات، نماد توان تولید ملی و یکی از پیشران‌های اصلی رونق اقتصادی، اشتغال‌آفرینی و حضور مقتدرانه ایران در بازارهای جهانی است. روز ملی صادرات، فرصتی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان و تأکید بر نقش راهبردی آنان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.

استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دسترسی هم‌زمان به بازارهای کردی و عربی این کشور، ۶ گذرگاه‌ رسمی مرزی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، جایگاهی ممتاز در تجارت منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی ایران دارد؛ جایگاهی که سهم حدود ۴۰ درصدی مرزهای استان از صادرات کشور به عراق، گواه روشنی بر اهمیت آن است.

ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل استان، فرصتی ارزشمند برای عبور از تجارت مرزی سنتی و تبدیل کرمانشاه به کانون لجستیک، ترانزیت و بازارسازی منطقه‌ای فراهم کرده است. تحقق این هدف، مستلزم تسهیل فرایندهای تجاری، رفع موانع تولید و صادرات و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی است.

اینجانب، روز ملی صادرات را به صادرکنندگان، تولیدکنندگان، تجار و تمامی تلاشگران عرصه اقتصاد استان تبریک می‌گویم و امیدوارم با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی و بهره‌گیری از مزیت‌های راهبردی کرمانشاه، شاهد جهشی پایدار در صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشیم.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه