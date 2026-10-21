پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه گفت: ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی، انرژی و حملونقل استان، فرصتی ارزشمند برای عبور از تجارت مرزی سنتی و تبدیل کرمانشاه به کانون لجستیک، ترانزیت و بازارسازی منطقهای فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در خود پیام به مناسبت روز ملی صادرات ،روز ملی صادرات را فرصتی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان و تأکید بر نقش راهبردی آنان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور دانست . بسمالله الرحمن الرحیم صادرات، نماد توان تولید ملی و یکی از پیشرانهای اصلی رونق اقتصادی، اشتغالآفرینی و حضور مقتدرانه ایران در بازارهای جهانی است. روز ملی صادرات، فرصتی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان و تأکید بر نقش راهبردی آنان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است. استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دسترسی همزمان به بازارهای کردی و عربی این کشور، ۶ گذرگاه رسمی مرزی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، جایگاهی ممتاز در تجارت منطقهای و دیپلماسی اقتصادی ایران دارد؛ جایگاهی که سهم حدود ۴۰ درصدی مرزهای استان از صادرات کشور به عراق، گواه روشنی بر اهمیت آن است. ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی، انرژی و حملونقل استان، فرصتی ارزشمند برای عبور از تجارت مرزی سنتی و تبدیل کرمانشاه به کانون لجستیک، ترانزیت و بازارسازی منطقهای فراهم کرده است. تحقق این هدف، مستلزم تسهیل فرایندهای تجاری، رفع موانع تولید و صادرات و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی است. اینجانب، روز ملی صادرات را به صادرکنندگان، تولیدکنندگان، تجار و تمامی تلاشگران عرصه اقتصاد استان تبریک میگویم و امیدوارم با همافزایی بخش دولتی و خصوصی و بهرهگیری از مزیتهای راهبردی کرمانشاه، شاهد جهشی پایدار در صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال باشیم. منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه